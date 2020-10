Dombås skiheiser nominert til Årets park

Nyheter

Dombås skiheiser har i en årrekke vært kjent som et svært godt anlegg for freeski- og snowboardentusiaster. I juryens begrunnelse for nominasjonen Årets park er det blant annet trukket frem at Dombås skiheiser viser mot og tør å satse i en tid der mange andre kutter ned på parkene.

- Denne holdningen liker vi! Parken har vært bra gjennom hele vinteren, og vi har sett at stadig flere reiser til Dombås for å teste den, står det videre i begrunnelsen og viser til at blant annet landslaget har brukt parken til samlinger før konkurranser.

- Mushroom Crew har stått for byggingen og Dombås har selv fortsatt å vedlikeholde. Dette har de klart bra, og de har lyttet velvillig til innspill og ønsker fra kjørerne. Det er mye dugnadsånd fra Ove Vadet og gjengen for å drifte det lille skisenteret, og et godt eksempel på initiativet fra Dombås er da de stilte med nyshapet park på selveste 17. mai, og spanderte både kaffe og kaker på de som valgte å feire nasjonaldagen i anlegget, skrives det i rosende ordelag.

De øvrige nominerte er Gråkallparken, innendørsparken SNØ og Trysil. Man kan selv gå inn på Brettforbundets sider og stemme frem den parken man mener fortjener tittelen Årets park.

I kategorien Årets triks, settes også Dombås på kartet, da Marcus Kleveland er nominert med sin Nollie bs dub 10. Som nominert er han i selskap med Krister Kopala, Markus Olimstad, Stian Kleivdal, Fridtjof Sæther Tischendorf, Fredrik Perry og Thea Cassandra Vatne-Larsen.