Nyheter

Høslom har tidligere tilbudt yogatimer både på Dombås og Bjorli, men etter at hun selv flyttet til Lesja sentrum, har hun forsøkt å finne et lokale her for å samle trådene litt. Etter å ha vurdert flere løsninger, falt valget på den ærverdige stasjonsbygningen, som fyller 100 år i 2021.