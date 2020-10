Arne «Castro» Haugerud leverte tilbake Dovregubben-prisen i sinne

Prisen fekk eigar av Dovre Bensin, Kro og Motell Arne «Castro» Haugerud i 2011 for sin innsats for Dovre. No har han levert den tilbake til sitjande ordførar i Dovre Astrid Skomakerstuen Ruste på bakgrunn av at han ikkje følar at bedrifta hans er verdsett av dei folkevalde i Dovre.