Fredheim åpent for besøkende - etter avtale

Kommunelegen i Dovre valgte å stenge for besøkende til Fredheim, den 26. september, ut fra føre-var-prinsippet, da det ble påvist nye smittede i kommunen. Utbruddet kom i kjølvannet av den mye omtalte pensjonistbussturen som var innom Dombås hotell. Det nye utbruddet kom imidlertid raskt under kontroll, og nå åpnes det for at besøkende igjen kan ta turen til Fredheim, men dette må altså avtales med omsorgssenteret.