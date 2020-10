Husk å etterstramme hjulmutterne

Nyheter

Dette skal gjøres etter 10-12 kjørte kilometer etter dekkskifte, er den klare beskjeden fra forsikringsselskapet If, som i løpet av året får inn fire-fem biler med alvorlige karosseriskader grunnet hjul som har løsnet under kjøring. Informasjonssjef Sigmund Clementz mener det bare er flaks at mennesker ikke kommer alvorlig til skade.

- Hvis en bil plutselig mister et hjul i 80-90 kilometer i timen, er det lett å tenke seg konsekvensene, uttaler han i en pressemelding fra selskapet.

Oppdages i tide

De fleste oppdager heldigvis at mutterne er løse før det skjer en ulykke. Derfor er naturlig nok antall sjåfører som opplever løse muttere høyere enn hva som blir innrapportert til forsikringsselskapene.

- Den vanligste måten å oppdage løse hjulmuttere på, er at du hører en rar lyd når du kjører. Du kan også i enkelte tilfeller føle at bilen er litt ustabil, og at det er «noe» når du beveger rattet, sier informasjonssjef Clementz.

Dersom hjulmutterne ikke er skrudd godt nok til, vil smårystelser få dem til å bevege seg, og dermed baller det på seg. Det er derfor det er viktig at man etterstrammer hjulmutterne etter 10-12 kjørte kilometer, i etterkant av hjulskift.

- I dag er det faktisk biler som kommer uten hjulmutternøkkel eller hjulkryss, men det er så viktig at du bør kjøpe det og ha hjulkrysset liggende i bilen. Et enkelt hjulkryss koster fra en femtilapp og oppover, avslutter Clementz.

En forholdsvis billig forsikring mot ulykker, med andre ord.

Dekktips for vinteren

Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det finnes ingen frister når du bruker piggfrie vinterdekk.

Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.

Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10-12 kilometer.

Kilde: If