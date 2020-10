Varsler snøfall på gult nivå

Nyheter

Et lavtrykk ligger over landet, og plasseringen er slik at det vil komme en god del nedbør over Sør-Norge de kommende dagene, varsler Yr. Fra natt til tirsdag ventes nedbør i form av snø, og i slike mengder at NVE har gitt gult farevarsel. Det vil komme mellom 5 og 15 centimeter med snø i våre områder, så nå må vinterdekkene på.

Lokalt vanskelige kjøreforhold

Farevarselet gjelder fra tirsdag formiddag og gjelder til natt til onsdag. Yr melder at det vil være lokalt vanskelige kjøreforhold og det anbefales at man beregner noe ekstra tid til transport og kjøring, og at man kjører etter forholdene. Utover uka er det spådd plussgrader, noe som kan gi lokalt svært glatte veier.