Ole Sverre (78) fekk brev frå styret i burettslaget - ser på det som svada:

Heisen er framleis ikkje i orden: – Kjem til å følgje det opp

Førre veke prata Vigga med Ole Sverre Krukhaug som bur i Dombåshaugen burettslag. Heisen i bygget har stått stille i over ei veke, og Krukhaug er avhengig av at den fungerer grunna at han nyttar rullator og rullestol. No har han fått eit brev frå styret i burettslaget.