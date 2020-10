Anne Karin og Olaug ser etter ny kafédrivar – Vil satse meir på blomsterbutikk og gravferdsbyrå

«Kafe’n og Blomsterstugu» har drevet kafé, blomsterbutikk og gravferdsbyrå i same lokale i over 7 år. No ønskjer dei å satse meir på blomster, og mindre på kafé.