Fylkesmannen i Innlandet skal på regionrunde frå no fram til jul

- Vi har viktige ting å snakke om som peiker framover, og vi er glade for å få møtt alle dei 46 kommunane på denne måten, seier Storberget.

Nyttig å reflektere saman

Det siste halvåret har kontakta mellom kommunane og Fylkesmannen vore tettare enn nokonsinne, men berre digital - og mest om korona. No står det andre sakar på dagsordenen, tema som gjeld dei kommunale tenestane og samarbeidet framover.

- Dette er det nyttig å reflektere saman om, seier Fylkesmannen, som tykkjer det er viktig å vidareføre den tette kontakta med regionane.

I kvar region er det ordførarane, rådmenn/kommunedirektørar og opposisjonsleiarar, samt fagfolk på dei aktuelle sakane, som vil møte Fylkesmannen.

Barn og eldre på sakslista

Den eldre befolkinga og deira livskvalitet er eit tema i alle regionmøtane. Reformen Leve hele livet, som skal gi eit meir aldersvennleg Norge, er godt i gang i kommune-Norge. Dei små og sårbare er også eit fast tema under alle besøka, fordi det no blir jobba med å forbetre den nye barneverns-reforma som skal bli sett ut i live om eit år. Under alle temaa skal både kommunens og Fylkesmannens fagfolk gi sine innspel før det blir diskutert i plenum.

På fleire av møta vil temaet grøn omstilling og berekraft også bli diskutert.

Midt-Gudbrandsdalen først i rekka

Det fyrste besøket skjer på Vinstra den 23. oktober. Deretter blir det møter i alle regionar i perioda fram til jul. Regionråda har bistått med å få i stand møta og dagsorden, slik at kvar region har saker på agendaen som dei vil ta opp med Fylkesmannens fagfolk.

I kvar region er det ein bedrift eller eit anna miljø som vil ta i mot gjestane frå kommune og Fylkesmannen.

- Å få høyre direkte kva bedriftar, gründere, kulturmiljø og andre seier, er ein viktig grunn til at vi reiser ut, seier Storberget.

Feirar med nye statsborgarar

Som ein del av haustens opplegg i regionane, har Fylkesmannen også ein statsborgarskapsseremoni. Å leggje desse lokalt er eit grep for å gjere det lettare for dei nye statsborgarane og ordførarane i deira heimkommunar å delta, samt ivareta smittevernet.

Tidlegare har feiringane vore avheldt på Gjøvik og Elverum. Under den høgtidlege seremonien avlegg den nye statsborgarane ein ed og mottek ei gave; boka "Velkommen som ny statsborger". Ho eller han får ha med seg gjestar til eit hyggeleg arrangement med mat, drikke og talar. Det siste halvanna året er det ca. 900 som har fått statsborgarskap i Innlandet.

Når det no blir eit fysisk møte og ikkje det vanlege digitale, vil godt smittevern vere langt framme i pannebrasken hos arrangør og alle som møtast.

I fjor var Storberget også på tur gjennom alle kommunane, den gongen på 100 dagar. Dette var så den då nye Fylkesmannen og dei andre i det nye embetet skulle bli enda betre kjent med kommunane og vice versa.