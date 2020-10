Håper å unngå oppsigelser

Nyheter

Det var Guri Ruste (Dl) som stilte spørsmålet om hvor mange stillinger som blir kuttet, da oppvekstsjef Anne-Lene Engum torsdag formiddag ga formannskapet informasjon om prosessen med sammenslåing av de to barneskolene i kommunen. Oppvekstsjefen avklarte at det er snakk om 3,5 stilling som blir borte i forbindelse med sammenslåingen, og ga uttrykk for håp om at man kan løse dette uten å gå til oppsigelser.