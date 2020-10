NRK-program om Dovre kjem på TV neste veke

Nyheter

Serien tek for seg ei oppleving kvar episode der norske kjendisar dreg kring Norge på safari.

Fabeldyret frå barndommen

Komikar John Brungot høyrde om moskus kvar sommar i barndommen då familien køyrde over Dovrefjell for å besøke slekt - men han fekk aldri sett dei. No er han tilbake på Dovre for endeleg å kanskje få oppleve dei enorme forhistoriske dyra. Brungot vil gjerne både gå og sove i moskusens rike. Det er berre eitt minus; han er redd for store dyr.

Gjennom å vere med på safari, skal kjendisane lære kvar dei må dra, når på året dei må dra dit og ikkje minst korleis dei må oppføre seg for å få oppleve nett det ville dyret dei draumar om.

Om serien

Ideen bak serien er at mange nordmenn reiser på safari i andre land, men dei veit ikkje korleis dei skal gå fram for å oppleve ville dyr her til lands. I desse tider burde vi jo nettopp satse på kortreiste safariopplevingar. For dersom ein veit akkurat kor ein skal reise og når på døgnet og året det er best å dra dit, så går det faktisk an å få store dyreopplevingar her til lands også.

Utanom Brungot er det fleire kjente nordmenn som dreg rundt for å oppleve dyrelivet i Norge gjennom serien; Mona B. Riise, Kathrine Sørland og Svein Østvik.