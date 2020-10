Ber om innspill til næringsarbeid i Dovre

Nyheter

Arbeidsgruppa er godt i gang med arbeidet og ønsker nå å få innspill til hvordan det skal jobbes videre fremover. Gruppa har utformet en spørreundersøkelse som blir sendt ut til næringsdrivende og andre engasjerte i Dovre, for å høre hva folk mener det er viktig å ta tak i, for å fremme næringsutvikling i kommunen.

– Vi tror det er viktig å engasjere alle deler av kommunen i dette arbeidet, og håper at vi får inn gode og konstruktive forslag på hva både politikere, administrasjonen og næringslivet kan gjøre for å skape resultater. Resultatene vil vi bruke videre i arbeidet vårt, for å komme med våre konklusjoner på viktige tiltak til kommunestyret, forteller leder i gruppa, Ida Amble Ruge.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut på e-post til de man har adressen til. Det blir også lagt ut åpne invitasjoner på kommunens hjemmeside og facebookside, for andre som ønsker å delta. Undersøkelsen blir tilgjengelig fra kommende mandag.