Kjørte utfor i 120 km/t i Sveits i 1969, men på ski ned Blåhøe gikk det fortere

Nyheter

– Du vet biatlon er egentlig langrenn og skyting, og egentlig skiskyting, men så plussa de på storslalåm, og da blir det triatlon, forklarer Jørgen.

Mange pallplasser

Han forteller at noen ganger kunne det være en dag med skyting, så en dag med langrenn og nok en dag med storslalåm. Han har vært på pallen i NM hele 15 ganger og i VM 10 ganger, inkludert lagkonkurranser.

– Når det gjelder langrenn kunne vi delta i spesielt langrenn eller langrenn kombinert med skyting slik at det ble skiskyting. Og så kombinert med storslalåm ble det triatlon. Du kan sammenligne det med en som går kombinert, som går langrenn en dag og hopper en annen dag. Og hvis de vil, kan de gå spesielt langrenn og konkurrere med langrennsløperne, og delta i hopp og kombinere med hopperne. Jeg var med i grenene storslalåm og langrenn, men det var triatlon jeg gjorde det best i, sier han.

Bekaadalen i Beirut

På vinterstid har han konkurrert i Frankrike, Østerrike, Italia, Sveits, Sverige og til og med i Libanon. Alt i forbindelse med militær-VM. Han husker spesielt godt Libanon.

– Vi fløy ned til Beirut og kjørte med buss opp i fjellene. På slutten av Bekaadalen var det en vei som gikk i sikksakk, omtrent som Trollstigen. Da vi kom på toppen var vi 2000 meter over havet, og det var bart helt opp, men plutselig var det to meter med snø. Vi gikk gjennom sedertreskogen med høye fjell rundt oss. Det var der vi gikk på ski, forteller Jørgen.

Cedar er Libanons eldste skiområde og den første skiheisen ble bygget der i 1953.

Full fart i Sveits - og på Dovrefjell

En annen historie er fra Andermatt i Sveits.

– Jeg var ikke helt klar over at det skulle være et internasjonalt utforrenn, og hadde ikke med hjelm, som jo er påbudt. På en kafe ved startområdet syntes dama som drev kafeen synd på meg og bad meg inn på kaffe og ringte ned i bygda. Hun fikk sendt oppover en hjelm med et tog som går opp fjellsiden der.

Jørgen forteller at midt under toget var et stort tannhjul, og at det var tverrjern mellom skinnegangen slik at toget klatret etter taggene oppover.

– Ellers hadde det ikke greid å henge fast på skinnegangen fordi det var så bratt.

Jørgen oppnådde å bli nummer tre i denne internasjonale utforkonkurransen, som ikke hadde noe med militæret å gjøre.

– De hadde en fartsmåler der, og da vi bare hadde kjørt en 300 meter så gikk det i 120 km i timen. Og det var fort i 1969, forteller han.

Men han mener det gikk fortere da han rente ned Blåhøe på Dovrefjell, like etter rennet i Sveits.

– Vi hadde ligget i Hemsedal på trening i en uke før vi reiste ned til Sveits. Etter VM gikk jeg oppi Blåhøe og kjørte ned der. Det var langt utpå våren og seks-sju centimeter med lett snø på toppen. Jeg bar skiene og brukte over en time opp, men det var ikke ett minutt en gang jeg brukte ned igjen, smiler Jørgen.

Han husker da han stod på toppen og tenkte på hva som kunne skje hvis han falt.

– Så kom toget fra Trondheim. Jeg tenkte at da passer jeg på når det passerer nedpå Fokstumyra i tilfelle noen ser ut og ser jeg ramler. Så jeg hadde messom gardert meg på den måten da, spøker han.

Torvaldkleiva

Og han kom helskinnet ned. Jeg spør han om det er sant at han kjørte Torvaldkleiva også. Det bratte området som ligger til høyre for dagens alpinanlegg.

– Jeg har ikke kjørt rett ned der, men jeg drev jo der og trente mye. Det var egentlig jeg som satte i gang at det ble slalåmløype der, for den tida var det stor forskjell på slalåm, storslalåm og utfor. Slalåmløypene var ofte fryktelig bratte. Det var jo en slalåmløype bortpå Stuguflåten som var fryktelig bratt, og Rødkleiva i Oslo og en i Voss. De var bratte alle sammen. Så fant vi ut vi skulle lage oss en slik bakke på Dombås også da. Jeg hadde med meg en som het Arvid Bakkås til å være med meg og stikke. Han bodde ved Vålåsjøen og var banevokter. Han bare satte seg på dressinen og syklet ned til Dombås og var med og trente slalåm. Han var så sosial at kjerringa hans sa at om det hadde kommet en og brutt seg inn hos dem midt på natta, hadde Bakkås vært fornøyd bare innbruddstyven hadde hatt tid til å prate før han forsvant igjen, he he. Da vi begynte å stikke opp løypa kom vi innpå noen merker der det var planlagt hoppbakke. Så vi måtte flytte slalåmbakken litt lengre sørover for å ikke komme i konflikt med den, og da ble den egentlig brattere enn jeg hadde tenkt. Vi hadde et par renn der, men så flyttet jeg fra Dombås og da ble det ikke kjørt der noe mer.

Verdensrekordforsøk

Det er ikke bare vinteridrett Jørgen har deltatt i. Han var også med i Belgia på et verdensrekordforsøk på 3000 meter hinder i 1963.

– Gaston Roelants fra Belgia inviterte og skulle ha med seg bare seks løpere for å prøve å sette verdensrekord. Jeg var egentlig junior og sprakk noe helt aldeles forferdelig og ble sist. Jeg tenkte at nå springer jeg så lenge det går, og da vi passerte 1500 meter hadde jeg omtrent samme tid som norgesmesteren i junior vant med i NM det året. Men jeg trodde jeg ikke hadde noe i NM å gjøre og hadde ikke meldt meg på. Finn Sjølie som ble norgesmester brukte nesten samme tid som meg som bare hadde sprunget halvveis i løpet mitt. Og da Roelants vant løpet og satte verdensrekord hadde jeg fortsatt igjen 300 meter. Og på den stubben så brukte jeg mye over et minutt. Beina ville bare ikke flytte seg og alt ble helt mørkt.

På den siste runden ble han tatt igjen av to løpere. Men han hadde i alle fall gitt alt og vel så det.

Publikumsjubel

Vi blar i Jørgens album og jeg bemerker at han hadde lua høyt plassert på hodet noe som var veldig populært i sin tid. Straks kommer han med en historie.

– Jeg får fortelle da det var moderne med lue med stor dusk. Jeg var på et slalåmrenn på Stranda i 1966. Var det ikke da Gjermund Eggen tok så mange gull under VM i Oslo? På Stranda snødde det tungt så vi ble skikkelig våte, og når vi kjørte slalåm var det mye opp og ned i bevegelsene så lua drev og datt ned i fjeset. En av de første som kjørte hørte fra publikum: Kast lua! Kast lua! Og da jeg kjørte så ropte de til meg også, så jeg kastet jo lua. Og så hørte jeg en voldsom jubel og folk ble helt ville. Heng i, heng i! Jeg trodde egentlig ikke at jeg hadde kjørt så fryktelig godt, og rett etter at jeg hadde passert mål hørte jeg over høytaleren: Og DER gikk Gjermund Eggen i mål!! Da hadde de koplet radioen på høyttaleren, så det var visst ikke meg de heiet på. He-he.

Hva er du mest stolt av?

– Nei, det. Det vet jeg ikke akkurat, men det var artig å bli verdensmester i triatlon. Og jeg har jo kretsrekorden på 300 meter hinder ... Jeg drev med all slags idrett, men fikk liksom ikke spesialisert meg på noen ting. Det aller største er nok da sønnen min, Syver, tok fire gull i junior-VM. Ett i 1998 i Canada og tre i Pokljuka i Slovenia, sier Jørgen.

Han trekker også frem da Lars Berger, Hans Arne Tressum og Syver gikk stafett under østlandsmesterskapet i skiskyting i Skrautvål i Valdres.

– De var vel 14 år, og det var det første store skiskytterrennet de var på. Jeg sa at jeg var helt sikker på at de var det beste laget fra Gudbrandsdalen, men at de fikk gjøre så godt de kunne.

Berger skulle gå førsteetappen, og like før start kom han bort til Jørgen som var trener.

– Han var minst et hode mindre enn Syver på den tida. Jeg husker så godt han stod og så opp på meg og sa: Nå har jeg planen klar. Jeg tar teten fra start og når vi kommer opp i skogen så går jeg fra dem. Og da vant de helt soleklart, ruggene!

– Det var liksom det første rennet utenfor Gudbrandsdalen de var på, så det synes jeg er en av de største opplevelsene, for jeg synes det var så fint at de vant.

Da svenskekongen gikk i svart

Jørgen blar videre og stopper ved et bilde fra Sverige der et høyere befal står og snakker med han.

– Dette er i Sverige første gangen jeg ble verdensmester i 1973. Denne mannen var oberstløytnant og hovedleder under VM. Lederne bodde på et annet hotell enn oss aktive. Vi bodde i Tärnaby og gikk langrenn i Sollefteå eller hvor det var. Så ringte han til meg, han derre sjefen, gratulerte meg med seieren og sa: Dette er en beordring! Gå på hotellet og ta dere en fest, og festen spanderer jeg, humrer Jørgen.

På premieutdelingen om kvelden hadde han med seg fotoapparat, slik at en av kameratene kunne ta bilde når han var fremme for å ta imot medaljen av kongen.

– Jeg fikk medaljen og fikk hilse på Carl Gustaf. Så knipsa det, men så fungerte ikke blitzen, så det eneste en ser på bildet er en lampe som lyser i bakgrunnen. Resten er svart.

Med lua i hånda

Det er ikke eneste gangen Jørgen har møtt kongelige storheter.

En annen gang da han deltok på et norgesmesterskap i slalåm i Hemsedal mistet han lua da han kjørte på en port.

– Da jeg tråkket opp igjen før andre omgang spurte jeg portvakten om han hadde funnet lua mi. Så pekte han bare og sa at hun der hentet den.

– Og der stod kronprinsesse Sonja med lua mi i hånda.

I albumet til Jørgen er det bilde av det norske kronprinsparet uten at det står hvem som er avbildet. Kanskje noe de fleste ville ha slått stort opp, men i dette albumet er de som hvilke som helst andre. Det er vel Jørgen i et nøtteskall. Stor på det er han ikke.

Han var også treneren til søskenparet Tora og Lars Berger på starten av deres vei inn i skiskytterhistorien.

Jørgen var ansatt i 20 år i jernbanen før han ble bonde på hjemgården på Dombås. Også jernbanen hadde sine egne internasjonale mesterskap, og i 1970 var Jørgen med i troppen som skulle til Finland. Der var han med og løp 1500 meter, 5000 meter og kastet spyd.

– Det var en litt rar kombinasjon da, flirer han.

Gir seg ikke

Selv om Jørgen i dag må erkjenne at kroppen ikke er som den var, er han stadig ute for å røre på seg. For ti år siden fikk han operert inn hofteprotese på ene siden. Alt fungerte fint, han trente, gikk på ski og sprang. Så gikk det åtte år, men for to år siden ble han hastesendt med ambulanse til Lillehammer. Det viste seg å være gule staffelikokker i protesen. Jørgen fikk både akutt blodforgiftning, nyresvikt og rosèn på en gang.

– Jeg ble operert på nytt og ny protese ble satt inn. Så gikk det bare en to-tre uker så var det like galt. Jeg ble operert hele fem ganger mellom jul og påske, forteller han.

Han har fått beskjed om at muskelfestet i hofta aldri vil bli bra igjen etter alle operasjonene.

– Så da må jeg vel finne meg i at jeg må hinke med krykker så lenge jeg lever. Men jeg går fremdeles på ski på fjellet, men må gå der det er flatt siden ene foten har blitt skjev. Men så er jeg så fryktelig ørin, så jeg tør ikke kjøre unnabakke lengre. Alt danser bare rundt meg. Det går greit når jeg sitter i ro og har et punkt å se på. Men det går heldigvis greit å kjøre bil, sier han.

Jakt er det slutt på. Men han går mye på mindre turer i nærområdet. Og forrige uke badet han faktisk i Avsjøen, og svømte til og med under vann.

– Jeg har ikke noe å klage på. Jeg har det bra i forhold til mange andre, sier idrettsmannen fra Dombås som har opplevd mer enn de fleste.