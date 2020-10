Tre av ti har redusert faste kostnadar under koronaen - Dei unge er flinkare enn dei eldre

Nyheter

I ei ny undersøking, utført av Norstat, svarar 69 prosent av dei som bleoi spord at dei verken har skifta straumleverandør, mobilselskap, forsikringsselskap eller bank etter koronaen slo inn for fullt i mars. Dei har heller ikkje sett på å betre lånesetnadar eller forsøkt å få ei betre forsikringsavtale, står det i ei pressemelding.

Ni prosent av dei sporde seier dei har bytt forsikringsselskap eller forhandla på forsikringsavtala si. Kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring er ikkje overraska.

- Få går gjennom forsikringsavtalar og prisar på forsikringa si. Den som tek seg bryet med å vurdere forsikringsbehovet og undersøkje prisar, kan spare tusenvis av kroner kvart år og få betre dekningar, seier Richvoldsen.

Godt vaksne er dårlegast

- Ser vi på dei ni prosenta som faktisk har teke ein gjennomgang av forsikringane, finn vi eit skilje mellom dei ulike aldersgruppane, fortsett han.

Undersøkinga avdekkar at det er dei yngste forbrukarane som har vore flinkast.

- I aldersgruppa 18-29 år seier 13 prosent av dei sporde at dei har gjort noko med forsikringane sine. Blant dei som er 30-39 år er andelen 14 prosent. I den eldste gruppa i undersøkinga, som alle er over 50 år, er det berre fem prosent som svarar det same, fortel Richvoldsen.

Blant dei yngre forsikringskundane er det altså nesten tre gonger så mange som testar marknaden.

Test marknaden

- Det er ingen grunn til at ikkje alle kan gå gjennom forsikringane sine med jamne mellomrom. Det kan vere betydelege summer å spare ved å vurdere forsikringsbehovet og teste marknaden, seier Karlin Moen, kommunikasjonsrådgjevar i Norsk Familieøkonomi.

Moen understrekar at det imidlertid er viktig å ikkje la seg blende av ein låg pris og at det er viktig å setje seg inn i kva ein betalar for.

- Ver merksam på at forsikringsprodukt ikkje er like frå eit selskap til eit anna og at det, som for alt mogleg anna ein kjøpar, handlar om både pris og kvalitet, seier ho.

Dette har nordmenn gjort

I spørsmålet om kven av desse tinga nordmenn har gjort siden mars, då koronasmitta for alvor kom til Norge, svarar dei slik: