- Begrens antall nærkontakter

Nyheter

Tremoen innledet torsdagens kommunemøte med å påpeke at vi går en urolig og usikker fremtid i møte. Han viste til at utviklingen i smittesituasjonen er bekymringsfull når vi observerer økt smitte som gjør at land rundt oss i Europa stadig strammer til med sterkere tiltak.

Økende smitte

Her hjemme har også smitten økt gjennom høsten og situasjonen har forverret seg betydelig. Fra det i august var et snitt på 300 smittede i uken, har dette økt til 700 i uken i august til 900 smittede i uken i oktober. Den siste uken har smitten økt videre. Smitten sprer seg nå ikke bare blant den yngre delen av befolkningen, men også blant eldre mennesker. Flere blir også så syke at de må legges inn på sykehus. I Innlandet var antallet smittede torsdag denne uken på 35 siste døgn, 221 siste tre ukene. Antallet i karantene varierer fra dag til dag, men ligger på cirka 1800 nå.

Restriksjoner i private hjem

Det er de private sammenhengene som nå har skapt mange smitteutbrudd og forståelig nok setter derfor de nye restriksjonene begrensninger rundt private sammenkomster. Færre nærkontakter gjør også at smitten raskere kan spores og smittespredning hindres, så man oppfordres derfor til å holde nede antallet mennesker man møter privat. Det påpekes at det er viktig at alle overholder smittevernreglene. Selv i områder med lite smitte, kan det fort bli et stort utbrudd, dersom en smittet kommer på besøk og folk har mange nærkontakter.

Dette er de nye restriksjonene

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg hjemme, mens nærkontaktene til de som er smittet av viruset, skal i karantene. Lørdag formiddag gikk regjeringen også ut med beskjed til voksne som er i karantene i samme hjem, om å holde avstand til hverandre. De som er i karantene og utvikler symptomer, må isolere seg umiddelbart, frem til man eventuelt får negativt prøvesvar. Karantenetiden er på ti døgn, og skal gjennomføres i sin helhet, selv om man får negativt svar på testen.