Ber om innspill til reiselivsutviklingen på Bjorli

Nyheter

I planene inngår bygging av nytt skitrekk til Bjorlitoppen, 3750 nye senger fordelt på hotell, leiligheter og flere hytter samt tilhørende serverings- og aktivitetstilbud.

Nå inviterer selskapet de 1500 hytteeierne og 2000 innbyggerne i Lesja til idédugnad og tilbakemelding på planene.

– Formålet med idédugnaden er relativt åpenbar; det er ikke mulig å utvikle et attraktivt reisemål uten å ta innbyggere, lokalt næringsliv samt dagens og framtidens gjester med i både konsept- og produktutviklingen, sier daglig leder Oddbjørn Vassli.

– Og enda er vi i forprosjektfasen slik at det er lett å ta hensyn til innspill som kommer til planene, legger han til.

Bjorli Utvikling ønsker å kartlegge i best mulig grad hva framtidens gjester og marked ønsker seg. I dag er bortimot 90 prosent av gjestene på Bjorli fra Romsdal og Sunnmøre. Bjorli utvikling AS ønsker gjennom denne idédugnaden også å kartlegge om Bjorli også kan være et mer aktuelt reisemål for innbyggere på Nordmøre, Trøndelag og Østlandet.

– Det ene spørsmålet er overnatting: Vil framtidas gjester i like stor grad ønske egen hytte, eller er det mer interesse for overnatting i hotell eller utleieleiligheter. Vi ser også en trend som viser stor interesse for å kunne dele eller leie ut egen hytte eller leilighet til andre når familien selv ikke benytter den.

De ønsker også å se på hvilke aktiviteter folk er opptatte av. Bjorli er i dag mest kjent for alpint samt flotte forhold for langrenn, men undersøkelsen vil se på om folk ønsker seg enda flere vinteraktiviteter, eller om tilbud om sykkel, rafting, fiske og lengre fjellturer gjør at flere tilbringer fri- og feriedagens sine på Bjorli.

Idédugnaden distribueres gjennom Facebook-gruppa Bjorli info. Ansvarlig for idédugnaden er Bjorli utvikling AS, og gjennomføres av Evo Partners AS.