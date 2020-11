Ikke flere midler til brannstasjonen på Lesjaskog

Nyheter

Den langvarige prosessen med å få på plass en oppgradert brannstasjon på Lesjaskog og lukke avvikene som Arbeidstilsynet har påpekt, så ut til å ha gått i orden da både Lesja og Dovre i starten av inneværende år gikk inn for å bevilge 8,5 millioner kroner til oppgradering av eksisterende bygg. Nå som arbeidet er i gang, har det dukket opp en rekke faktorer som gjør at man ønsker en tilleggsbevilgning på 2 millioner kroner, eller 1 million fra hver av kommunene. Av dette er rundt en halv million utgifter til konsulentbruk og uforutsette utgifter, 322 000 kroner til et annet oppvarmingssystem enn først planlagt, samt to opsjoner på til sammen 1,24 millioner kroner, som dreier seg om et lager/garasje til en jibbvogn, samt ferdigstillelse av en andreetasje påtenkt blant annet til debrief av personell etter hendelser.