Dovre-konfirmantanes «draumekyrkje»: – Vi ønskjer at ein skal gå inn og tenke «Wow! Her var det fint»

Under seminaret om «Nye Dombås Kyrkje» på Dombås hotell denne veka deltok to av konfirmantane i Dovre for å fortelje korleis dei ville at kyrkja skal sjå ut når den endeleg blir gjenoppbygga etter brannen.