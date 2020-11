Fylkesmannen hever beredskapen i Innlandet til oransje nivå

Nyheter

Kurven over smittede peker nå kraftig oppover på fylkesbasis, og det er utbrudd i flere kommuner hvor det er behov for støtte og samordning.

- Derfor øker vi beredskapen og setter inn flere ressurser for å få beholde god oversikt og hjelpe til, sier Storberget.

I det siste har det vært store utbrudd i Åsnes og Våler, Gjøvik og Hamar, samt noen mindre utbrudd og tilfeller av enkeltpersoner som er smittet. Fylkesmannen sier de følger nøye med på situasjonen.

Det siste døgnet ble det registrert 40 nye smittede i Innlandet, og totalt 479 smittede i fylket de siste tre ukene.

I flere av utbruddene er Fylkesmannen inne med fagfolk som bistår kommunene med smittevernarbeid og ulike tiltak de nå må gjennomføre så raskt og effektivt som mulig. Et høyere beredskapsnivå betyr at flere ansatte hos Fylkesmannen settes inn i arbeidet og prioriterer all tid til dette.