Varmeste novembernatt på 30 år

Nyheter

Varmerekorden for november de siste 30 årene ble ifølge Yrs historikk satt i november 2015. Da viste gradestokken i starten av måneden 13,3 plussgrader, men dette var på ettermiddagen.I fjor på samme dato var det 12 minusgrader på Dombås, der er dermed over 24 graders temperaturforskjell.

Den kaldeste novembermåneden sett under ett var i 1993. Da ble det på det varmeste i november målt 0,6 plussgrader på Dombås målestasjon. Den kaldeste novembertemperaturen på Dombås siden 1990 ble målt i slutten av november i 2010, da med 23,4 minusgrader.

Også på Bjorli målestasjon var det varmt i natt. Mellom klokka 1 og 2 ble det nådd en temperatur på 13 plussgrader. Målingene her går bare tilbake til 2011, da ble det også målt høye temperaturer i november med pluss 12,8 grader. Av de siste årene er det i 2017 det ble målt den kaldeste temperaturen. 21. november dette året var det minus 26 grader. Påfølgende døgn steg temperaturen med hele 32 grader, og 23. november ble det målt 6 plussgrader samme sted.

Det er satt flere varmerekorder for november de siste dagene, blant annet var det i natt målt over 17 varmegrader i Drammen. Både Oslo og Ås slo rekorder fra så langt tilbake som 1983. Norgesrekorden er for øvrig fra Tafjord med 21,8 grader, målt 6. november 2003.

Grunnen til de sommerlige nettene flere steder i Norge er varme luftmasser kombinert med fønvind. Dette er riktignok ikke et varig fenomen.

– Det var nok den siste varme natta nå. Temperaturen vil falle gradvis gjennom helga, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK.