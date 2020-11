Anbefaling til videregående: – Bruk munnbind på trange busser som krysser kommunegrenser

Nyheter

Der ble skoleskyss, sjukehuskapasitet og samordning av koronaregler i regionene tatt opp. På bakgrunn av regjeringens innstramming i koronareglene, møtte Fylkesmannen fredag flere aktører som har ansvar for skole- og helsetilbudet.

Bruk av munnbind på skolebuss

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for videregående skole, og vurderer nå fortløpende hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre for å unngå trengsel på bussene. Begrenset antall sjåfører gjør det også krevende å legge om rutene.

Fylkesmannen er klar over at mange elever i videregående skole har skoleskyss over kommunegrensene, og Fylkeslegen har etter møtet gjort en smittevernfaglig vurdering og anbefaler bruk av munnbind når distanse mellom passasjerene ikke kan opprettholdes på slik skyss.

For andre passasjerer gjelder nasjonale anbefalinger. Kommunene vurderer selv tiltak og anbefalinger innenfor egne kommunegrenser.

Les hele pressemeldingen her.

Går sammen om kjøp av smittevernutstyr

Kommunene i fylket går også sammen om felleskjøp av smittevernutstyr. Anbudskonkurransen som Abakus AS har gjennomført på vegne av samtlige kommuner i Innlandet er nå ferdig. Vinnerne av konkurransen er DahleMedical AS, Maske AS og OneMed AS og prioriteres i denne rekkefølgen i avtalen med kommunene. På denne måten er kommunene sikret smittevernutstyr når den nasjonale leveransen tar slutt ved nyttår.

– Vi har fått en avtale som vil hjelpe kommunene i sitt beredskapsarbeid med smittevernutstyr. Denne avtalen kommer i tillegg til de ordinære avtalene kommunene har på området, og skal benyttes dersom vanlig leverandør ikke kan levere tilstrekkelig mengde, eller tilstrekkelig raskt, sier Fylkesmannen.

Kommunene får frem til nyttår tilgang til utstyr gjennom den nasjonale innkjøpsordningen, men det har hele tiden vært en klar forutsetning at kommunene skal, og må kjøpe utstyr selv. Den nasjonale fordelingen er kun et supplement.