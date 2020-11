Signalbygget på tur opp

Nyheter

Det helt unike laftebygget er et resultat av et lafteforskningsprosjekt som Steinar Moldal fra Hjerleid, sammen med Jon Bojer Godal fra Geitbåtmuseet på Nordmøre og Henning Olstad fra Norsk håndverk i Venabygd hadde ideen til. I bygningen finner man igjen et stort antall lafteteknikker fra hele Norge, som de tre har samlet i bokserien «Om det å lafte». Bygget har blitt satt opp under kurs og samlinger gjennom tre år.