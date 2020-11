Varsler store nedbørsmengder og snøfokk

Nyheter

Fra onsdag ettermiddag ventes 20-30 millimeter regn på 6 til 12 timer i nordlige og vestlige strøk i Innlandet, varsler Yr, som regner den store nedbørsmengden som gult farenivå.

Mye regn

På Dombås og Dovre er det meldt opptil 12,9 millimeter regn utover kvelden på onsdag, mens det på Hjerkinn, Bjorli og Lesja er meldt med ganske stor sikkerhet over 14 millimeter regn.

Det oppfordres til å vurdere forebyggende tiltak og tilpasse farten langs veiene og kjøre etter forholdene.

Minusgrader og snø

På torsdag skal temperaturen synke til under null, og det er meldt snø i Lesja og Dovre. Det varsles derfor om kraftig snøfokk i fjellområdene i Sør-Norge på grunn av snøbyger og sterk vind fra nordvest.

Man kan regne med redusert sikt og at kolonnekjøring blir innført, eller at veier over fjellet kan bli stengt på kort varsel.