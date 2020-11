For øyeblikket ingen smittetilfeller i Lesja og Dovre

Nyheter

For øyeblikket er det ingen smittede eller innbyggere i karantene som følge av smitte i verken Lesja eller Dovre.

På grunn av den rolige situasjonen er det ikke etablert kriseledelse mellom de to kommunene, og begge forholder seg til nasjonale tiltak og retningslinjer.

- Her er det ingen smittede, og ingen som sitter i karatene som følge av smitte. Det er ingen lokale tiltak per nå, og det er heller ikke noe vi vurderer, bekrefter kommunelege i Lesja, Kristine Stuedal.

Det samme gjelder for øyeblikket i Dovre, hvor tilsvarende tall også er null.

- Per nå er det ganske oversiktlig, og det er ingen lokale tiltak eller retningslinjer som gjelder. Det vil i så fall tilpasses etter situasjonen, sier leder for smittesporingsteam i Dovre, Aleksander Nordgaard, som oppfordrer folk til å holde seg oppdatert om situasjonen gjennom kommunens eller krisestabens nettside.

Han kan også fortelle at det foregår jevnlig testing av potensielle smittede.

Leder for felles krisestab i Lesja og Dovre, Åge Tøndevoldshagen, bekrefter at det ikke er etablert krisestab for øyeblikket, og at det også vil vurderes nye tiltak ved et eventuelt smitteutbrudd.