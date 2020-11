Nordveggen får næringspris

Nyheter

– Det var mange sterke kandidater med i vurderingen av årets næringspris, men Kraftfondet har funnet at det nå er på tide å anerkjenne hvilken betydning Nordveggen har hatt for utviklinga av Raumasamfunnet. At også Lesja er så godt fornøyd med Nordveggen, understreker den krafta som ligger i selskapet, sier leder i Kraftfondet, Per Vidar Kjølmoen.

Nordveggen AS ble etablert i 2004 av Rauma kommune og Rauma Næringslag. Siden den gang har selskapet jobbet med å legge stein på stein for å utvikle både egen kommune, region og fylket. Nordveggen har også ansvar for næringsarbeidet i Lesja kommune, hvor det nylig ble undertegnet avtale for fire nye år. Dette samarbeidet startet i 2017.

I pressemeldingen står det at selskapet i starten arbeidet mye med å etablere bedre relasjoner internt i næringslivet, samt mellom næringsliv, kommune og innbyggere. Deretter kom merkevareprosjektet og visjonen om å gjøre Rauma til verdens beste kommune for naturglade mennesker. Dette har vist seg å være en slitesterk og framtidsretta ledesnor for utviklinga av Rauma.

Senere har Nordveggen vært bidragsyter direkte, og indirekte, i å få realisert bl. a. Norsk Tindesenter, Rampestreken, Via Ferrata, Utrøna og Innovasjonsfestivalen. Nordveggen har også et etablert samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, ProtoMore i Molde, DigiCat i Ålesund og fagmiljøer i Kongsvinger, Gjøvik og Kristiansund

– Det er imponerende at Nordveggen også har hatt et såpass sterkt regionalt gjennomslag. De har skapt relasjoner og møteplasser som er viktige for Møre og Romsdal og Innlandet, samt vært sterkt medvirkende i å få på plass viktige investeringer for Rauma. Dermed har Nordveggen også vært i stand til å styrke utviklingsmiljøet i egen organisasjon, sier Kjølmoen.

Kraftfondet er kjent med at Rauma næringslag har nominert Nordveggen til Møre og Romsdal fylkeskommunes pris for årets bedrift.