Nord Gudbrandsdalen vidaregåande skuler er smittefrie, men er klare om det endrar seg:

- Vi har ein plan dersom vi kjem på raudt nivå

Heimeundervisning og redusert fysisk undervisning er per no ikkje naudsynt for dei vidaregåande skulane på Dombås, Otta eller Lom. - Vi fortsett som vanlig. Det som er viktig for meg er at elevane i størst mogleg grad er på skulen, fortel rektor ved Nord Gudbrandsdalen vidaregåande skulane Kristin Undseth.