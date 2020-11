Nå tar Lesja regninga for brannstasjonen

Nyheter

Lesja kommunestyre vedtok på forrige møte å bevilge en ekstra million for å fullføre brannstasjonen på Lesjaskog. Dovre kommunestyre gikk inn for å dekke kostnader til uforutsette utgifter og konsulenttjenester, til en kostnad på 250 000 per kommune. Dermed manglet det 750 000 kroner for at de ønskede opsjonene med jordvarmeanlegg, en innredet andre etasje og garasje og lager kunne bli gjennomført.