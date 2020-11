Nyheter

Politiet kunne i dag melde om et vogntog som har kjørt av vegen vest for Dombås. Hendelsen fant sted klokken 11:39 langs E136, like ved Jora Mølle på grensen mellom Lesja og Dovre kommune.

Senere kunne politiet melde om ytterligere to vogntog som har kjørt av vegen i nærheten, der ett av de har veltet ved E6 sør for Dombås. Det er ikke snakk om personskader i noen av tilfellene.