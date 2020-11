Verdenscupåpning for Johanne Killi i helga

Nyheter





Norges Skiforbund sender ni utøvere til verdenscupåpningen i freeski slopestyle i østerrikske Stubai til helga.

Det er kvalifisering fredag, mens finalene går lørdag i Østerrike. Det norske laget har ladet opp i alpene med samlinger i både Østerrike og i Sveits i en måneds tid.

– Laget ser sterkere ut enn noen gang. Utviklingen og kjøringen er på topp, og det blir veldig spennende med sesongåpning, sier sportssjef for freeski i Norges Skiforbund, Christoffer Schach.

Johanne Killi er klar

– Jeg ser veldig fram til å starte konkurransesesongen igjen. Den ble jo litt senere igangsatt på grunn av dagens situasjon. Jeg har brukt sommeren på å trene meg opp på «gymmen», og tilbrakt en del tid i SNØ på Lørenskog for å opprettholde skifølelsen. Jeg har dessverre vært litt uheldig i det siste og har måttet stå over en del skidager grunnet småskader, men jeg føler meg veldig klar for å komme i gang med konkurranse igjen, sier Killi i pressemeldingen fra skiforbundet.

Til Vigga forteller hun at hun har fått en litt dårlig oppkjøring mot konkurransen.

– Jeg har vært litt uheldig på ski i det siste og har slått meg litt, så jeg har dessverre mistet over en uke på ski. Men jeg gleder meg og føler meg klar til konkurranse, beroliger hun.

TV2 sender lørdagens finaler direkte fra kl. 11:25.

Disse stiller for Norge i Stubai:

Kvinner:

Johanne Killi, Dombås IL

Sandra Eie, Bærums Skiklub

Elvira Marie Ros, Bærums Skiklub

Menn:

Øystein Bråten, Torpo IL

Christian Nummedal, Hakadal IL

Ferdinand Dahl, Ingierkollen Rustad

Sebastian Schjerve, Namsos IL

Ulrik Samnøy, Bærums Skiklub

Tormod Frostad. Bærums Skiklub