Rådmannen i Dovre hadde samme dag fått en henvendelse fra sin kollega Frank Westad i Lesja, som ba om en tilbakemelding på hvordan Dovre kommune vil gripe an saken om Lesjaskog brannstasjon. Lesjas kommunestyre vedtok å be Dovre om å behandle saken på nytt og stilte samtidig garanti for at de omtalte opsjonene med energibrønner, inn- redet andre etasje, garasje og lager vil bli gjennomført. Denne henvendelsen kom opp i forbindelse med at Dovrelistas Guri Ruste hadde en interpellasjon om saken.