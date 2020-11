Nyheter

Et felles formannskap ble informert om neste års budsjett for fellesområdene av lederne for de ulike etatene. Da brannsjef Åge Tøndevoldshagen skulle legge frem budsjett for sitt område, tok Ronald Kikut (Lesja Sp) brått ordet og gikk rett i strupen på dovreordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap).