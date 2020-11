Var vitne til «ukjent lys» på himmelen

Nyheter

Det var rundt klokken 16:15 på onsdag at mannen var vitne til begivenheten. Han var på tur inn på Bunnpris da han fikk øye på noe som beveget seg fort over himmelen.

- Jeg fikk bare sett et lite glimt da jeg snudde meg. Da så jeg et blågrønt lys som jeg aldri har sett før. Jeg fikk bare sett det i kanskje et halvt sekund før det forsvant bak Hardeggen, forteller vitnet.

Undertegnede lurte på om det kan ha vært luftambulansen som var ute på oppdrag, men vitnet mener det bevegde seg altfor raskt til å være et helikopter.

Etter å ha undersøkt med luftambulansebasen på Dombås fikk vi avkreftet at de befant seg i luften på det aktuelle tidspunktet.

Et kjapt søk på internett førte oss til en artikkel i VG som forteller om en mystisk ildkule som lyste opp himmelen over Oslo og flere steder langs Østlandet den 8. november, som viste seg å være en meteor.

Norsk meteornettverk skriver på sin hjemmeside den 16. november at «leonidene» er her.

- Leonidene er en av årets bedre meteorsvermer som topper seg rundt 17. november. De kan ses om svært raske, ofte kraftige stjerneskudd. De farer over himmelen i sjelden mer enn et halv sekund, men kan etterlate seg en etterglød, skriver nettstedet.

Mannen som var vitne til hendelsen på Dombås har også konkludert med at det må ha vært en meteor han var vitne til, men er interessert i å høre om noen kan ha fanget det hele på film.

Var du selv vitne til lysglimtet, og kanskje du fikk det på film? Tips oss gjerne på post@vigga.no eller tlf. 61 21 50 10.