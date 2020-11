Nyheter

Med behørig fokus på smittevern, møtte rundt 200 personer opp til en fin markering av adventstiden, på Bjorli lørdag. Dette på tross av nokså friske rammer - med 15 minusgrader.

Juletreet ble tent ved hjelp av smånissene Oddbjørg og Per Martin, med god hjelp av mamma Silje. Sogneprest Magnus Halle deltok med fine ord. Og til tross for at julenissen var koronafast på Nordpolen, ble det likevel gaver på de yngste.

Arrangør var Bjorli Rånå grendeutvalg.