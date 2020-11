Uenighet om skoghogst

Nyheter

I forbindelse med at Dovre kommune skulle skifte ut en nesten 100 år gammel vannledning på Dombås, måtte de ta ned en rekke trær for å komme til. I utgangspunktet var inngrepet avtalt med grunneierne, men Frich satte til slutt ned foten da han mener kommunen både fjerner flere trær enn de strengt tatt må og at de ikke vil kompensere tilstrekkelig.