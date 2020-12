Fylkesmannen har fordelt 82,2 millioner kroner til kommunene

Nyheter

Kommunenes rapportering viser at de per 15. november har hatt merutgifter på 517 millioner kroner, en økning på 124 millioner kroner fra rapporteringen per 31. august. I samme periode har antall registrerte smittede doblet seg.

De rapporterer videre et inntektstap på 146 millioner kroner. Totalt gir dette en økonomisk merbelastning på omtrent 663 millioner kroner for kommunene i Innlandet. Kommunene har hittil i år fått utbetalt nærmere 375 millioner kroner i kompensasjon knyttet til Covid-19.

Fylkesmannen har fordelt 82,2 millioner kroner basert på kommunenes innrapporterte regnskapstall. I tillegg er det fordelt til innkjøp av smittesporingsprogram og drift av felles innkjøpsordning for smittevernsutstyr. Inntektstapene er det ikke tatt hensyn til i fordelingen av midler så langt.

Midlene er fordelt til kommunen ut fra deres andel av det totale utgiftsnivået. Fordelingen innebærer at 32 kommuner mottar et beløp som tilsvarer mellom 50-56 prosent av sine rapporterte merutgifter.

Basert på rapporteringen per 15. november mangler kommunene fortsatt 214 millioner kroner for å få kompensert sine merutgifter og inntektstap.