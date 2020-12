Ringer julen inn – gjennom hele kommunen

Nyheter

Planen er å lage en digital løsning, der ringing av gardsklokkene skal filmes og legges ut blant annet på kommunens hjemmesider, samt på sosiale medier. Det er Dovre kyrkjelege råd og Dovre historielag, med god hjelp av Trollbinde, som står bak prosjektet.

- Vi får jo ikke ringt med klokkene i Dombås kirke i år, derfor kom vi opp med denne ideen, forteller leder i kirkerådet, Guri Ruste og legger til at folk har vært veldig positive til å delta.

Så langt har de fått kontakt med eierne av 20 gardsklokker, fra Hjerkinn i nord til Dovreskogen i sør, til innspillingen, men Ruste tror det kan dukke opp flere.

- Ta kontakt med meg eller Melvin Rykhus snarest, om du har ei gardsklokke som vi ikke har fått med, oppfordrer hun.

Ruste forteller at hun selv er vokst opp med at man ringte julen inn med klokka på gården, og hun håper at prosjektet kan blåse liv i den trivelige tradisjonen.

- Filmsnuttene vil jo bli spilt inn på forhånd, men håpet er at det kan inspirere til at man igjen tar gardsklokkene i bruk på selve julaften også, sier hun.