«Juletoget» passerte Dombås

Nyheter

Det ser kanskje ikke helt sånn ut, men loket er utstyrt med den nyeste signalteknologien European Rail Traffic Management (ERTMS) som nå har blitt testet på Nordlandsbanen fra Grong til Bodø. Dette er den første strekningen som får det nye digitale signalsystemet, i oktober 2022.

Loket var i dag på vei hjem til Grorud i Oslo, hvor det vanligvis bor når det ikke er ute og tester.

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med databaserte European Rail Traffic Management System (ERTMS) – et signalsystem som er felles for alle europeiske land.

For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Neste strekning med ERTMS i drift er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, som åpner 31. oktober 2022. Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik åpner få uker etter.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken

Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg

Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører

Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

På Dovrebanen mellom Trondheim og Lillehammer, og Raumabanen mellom Åndalsnes og Dombås, kan vi ikke vente med å få systemet på plass før i 2030.