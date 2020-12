Påminning frå legane:

- Det blir ikkje den vanlege jula, men det blir ikkje den siste

Det er desember, som er den koselege tida i året der familie spreidd over heile landet endeleg samlar seg for å ete julemat og utveksle gåver. Grunna den spesielle situasjonen no kan ikkje alt vere som normalt, men ein må prøve å gjere det beste ut av det.