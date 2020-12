Alt utstyret er nå borte:

Bryggeriet i Skeievoll solgt til utlandet

Den gamle gymsalen i det som var Skeievollskolen står nå tom. Rommet som har fungert som bryggeri for Hubertus i fem år har tappet sin siste dråpe øl. Bare et brett med Skeievoll-øl står igjen som en siste takk for et lite industrieventyr.