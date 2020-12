Nyheter

Fredag registrerte VG en ny person med koronasmitte i Lesja, slik at kommunen står med totalt tre personer med smitte siden mars. Det er likevel ikke registrert smitte i Lesja. Ordfører Mariann Skotte har forklaringen.

– Vedkommende har bare bostedsadresse i Lesja, med bor et annet sted. Personen har ikke vært i Lesja på flere år. Derfor er det registrert her, selv om det ikke er smitte her, sier Skotte.