Innlandet på topp i studiespesialiserande - Ligg også på tredjeplass innan yrkesfag

Nyheter

Innlandet ligg høgast i landet på skulebidraget for studieførebuande og på tredjeplass for yrkesfaglege utdanningsprogram.

Større sannsyn for å fullføre og bestå i Innlandet

Skulebidragsindikatorane skal gi ein indikasjon på kva skulens innsats har å seie for elevens resultat. Det er Utdanningsdirektoratet som utarbeider desse resultata, som nyttast av skuleleiarar- og eigarar i deira arbeid med å utvikle skulene. Indikatorane må sjåast i samanheng med andre resultat og kjelder til informasjon som skuleeigarar har om sine skuler.

Resultata viser at det er meir truleg at ein gjennomsnittselev som går på ein gjennomsnittleg vidaregåande skule i Innlandet på studieførebuande utdanningsprogram fullfører og består vidaregåande opplæring enn i noko anna fylke i landet.

To fylker skil seg ut frå statistikken. Alle vidaregåande skuler i Innlandet og Møre og Romsdal bidreg på gjennomsnittet eller betre enn landsgjennomsnittet.

Mange årsaksfaktorar

Kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen er svært nøgd med resultata frå årets skulebidragsindikator. Han tykkjer det var ekstra spanande ettersom det ikkje har vore eit normalår i år.



- Vi har både hatt samanslåing av dei to fylka våre Hedmark og Oppland, og ikkje minst hatt store utfordringar knytt til koronasituasjonen. Resultata speglar at vi klarar oss godt gjennom store endringar, og at skulene har gjort ein formidabel jobb, seier Gregersen.

Han seier det er mange årsaksfaktorar til dei gode resultata. Blant anna har dei stort fokus på enkelteleven, der dei følg elevane tett for å sette inn tiltak ovanfor dei som treng litt ekstra.



- Utover dette så viser resultata at vårt systematiske målretta arbeid over tid bidreg til at Innlandet fylke kjem godt ut i den nasjonale skulebidragsindikatoren, seier Gregersen.

Forventningsindikator

Når dei vidaregåande skulene i Innlandet driv med systematisk identifisering og kartlegging av faglege og sosiale utfordringar hjå elevane, vil dette definere behov for oppfølging. Då blir det utarbeida ein plan for dette og blir sett i gang raskt så eleven kan hente ut sitt potensial i skulekvardagen.

Fylkeskommunen har utvikla ein indikator som tek omsyn til elevanes føresetnadar, val av utdanningsprogram og på kva nivå dei er i utdanningsløpet. Forventningsindikatoren er på mange måtar veldig lik skulebidragsindikatoren til Utdanningsdirektoratet. Resultata frå den årlege skulebidragsindikatoren er i så måte inga overrasking for dei vidaregåande skulene i Innlandet fylkeskommune.

Dei har over lengre tid arbeida med å utvikle opplæringa i norsk, engelsk, matte og naturfag. Målet er at elevane på yrkesfaglege utdanningsprogram i større grad opplever at undervisninga er relevant, og at fellesfaga bidreg til å forbetre elevane til yrket dei siktar mot.