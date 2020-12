Nå er det bestemt - det nye Mjøssykehuset havner i Brumunddal

Nyheter

– Prosjektgruppen har gjort en helhetlig vurdering og har anbefalt en samlet løsning. Forslaget legger til rette for en framtidsrettet utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet, står det i pressemeldingen.

Lillehammer best

Prosjektgruppen mener bygningsmassen, opptaksområdet, infrastrukturen og andre forhold som rekrutteringsmuligheter tilsier at sykehuset på Lillehammer er best egnet som akuttsykehus i den nye sykehusstrukturen.

Videre anbefaler prosjektgruppen at det legges et elektivt sykehus til Gjøvik og at det etableres et stort lokalmedisinsk senter og en luftambulansebase i Elverum. De ønsker også å etablere et regionalt senter for samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester, lokalisert til Elverum.

Det skal utredes en mulig samling av prehospitale tjenester i et prehospitalt senter lokalisert til Elverum, alternativt en samling av enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik. Med en slik fordeling av den øvrige virksomheten anbefaler prosjektgruppen en lokalisering av det nye Mjøssykehuset i Brumunddal.

Kortest veg

Som en del av utredningsarbeidet er det gjennomført en analyse av samfunnsmessige konsekvenser av ulike lokaliseringer av Mjøssykehuset. Samfunnsanalysen, som er gjennomført av Cowi og Vista Analyse, trekker fram Brumunddal som den beste lokaliseringen innenfor de fleste temaene som er vurdert, inkludert befolkningsgrunnlaget, regional utvikling og persontransport.

Under presseorienteringen ble det sagt at en plassering i Brumunddal vil gi kortest reiseveg for flest ansatte. En reiseveg på tjue minutter for sykehusansatte blir regnet for svært lang reiseveg.

Rekruttering

Utredningen peker på at den framtidige sykehusstrukturen må legge til rette for tilgang til nødvendig kompetanse ved de ulike enhetene.

– Den anbefalte sykehusvirksomheten på Lillehammer og Gjøvik vil påvirke rekrutteringssituasjonen i Mjøsregionen. Som følge av dette viser utredningen at det nye Mjøssykehuset i større grad vil hente framtidig rekruttering fra de sørøstlige delene av Innlandet og at en lokalisering i Brumunddal gir et bedre rekrutteringsgrunnlag på sikt enn alternativene nærmere Mjøsbrua, står det i pressemeldingen som ble sendt ut fredag.

Rapporten fra arbeidet med konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet og samfunnsanalysen ble lagt fram for styringsgruppen fredag 11. desember. Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av styringsgruppen, Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Rune Aarbø Reinaas, leder av prosjektgruppen og Øystein Berge, prosjektleder i COWI deltok i orienteringen.