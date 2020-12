Smultring er favoritt-julekaka i Innlandet - Kva er din?

Nyheter

Julekake er noko som høyrer jula til, og dei fleste har sine favorittar.

- Kakene mange et til jul skil seg ofte frå dei vi et elles i året. Tradisjonelt skulle ein bake sju slag, og ein sparte ikkje på dei gode ingrediensane som ekte meierismør og sukker. Det er nokre motsetnader om kva som skal vere dei sju slaga, men mange meiner det er sandkake, pepperkake, fattigmann, goro, berlinerkrans, krumkake og serinakake, seier direktør hjå Opplysningskontoret for Meieriprodukt Ida Berg Hauge.

Ei undersøking av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter november i år med totalt 2919 blei intervjua, derav 236 i Innlandet, gir svar på fylkes- og landsbasis.

Spørsmål: Kven av desse kakene er di favoritt-julekake?

Innlandet

Heile Norge

Smultring 13 % Kransekake 12 % Kransekake 12 % Krumkake 10 % Lefse 9 % Pepperkake 9 % Pepperkake 5 % Smultring 7 % Strull 5 % Lefse 6 % Kokosmakron 3 % Delfiakake 4 %

Generelt er det klare forskjellar på kva som er folk si favoritt-julekake ut frå kva alder dei har. Yngre har pepperkake klart på topp, deretter smultring. Dei vaksne føretrekk meir tradisjonelle kaker som kransekake og krumkake. Berg Hauge trur dette er ei utvikling som vil fortsette:

- Spesielt pepperkaker er ei kake dei fleste unge har vekse opp med og vore med å bake sjølv, så det er ikkje så rart at den er favoritten blant mange unge. Pepperkake koser ein seg med også gjennom heile desember, medan dei tradisjonelle sju slaga blir ete fyrst og fremst i sjølve jula. Dei godt vaksne er nok meir opptekne av å bevare tradisjonane, medan dei yngre skapar sine eigne tradisjonar.