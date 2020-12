Brannvesenet lokket til seg potensielle brannmenn: – Det å utgjøre en forskjell for noen høres mest givende ut for meg

Nyheter

– Det er ikke noe mer dramatisk enn at vi har vært i undertall et par år nå, og grunnen til at vi tar inn fem nye når vi først søker er at det er en fordel å ta inn flere samtidig med tanke på kursing og utdanningsløp. De skal gjennom utdanning både internt og eksternt. Først blir de lært opp her internt i ett år eller to. Så er det et kurs på 200 timer inkludert praksisuke på et godkjent øvingsanlegg, forteller brannsjef Åge Tøndevoldshagen.