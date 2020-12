Skal kåra unge nynorsktalent: – Nynorsken er ikkje berre til for gretne, gamle skrotnissar

Nyheter

– Det dukkar stadig opp unge talent, i både dal og by, som brukar språket på ein sterk og innovativ måte. Det vera seg i musikk, idrett, politikk eller litteratur. Vi ønskjer derfor å bruka denne kåringa til å visa at nynorsken ikkje berre er til for gretne, gamle skrotnissar, som sitt aleine på fjelltoppar, les tung litteratur, og hyttar med neven mot alt som er nytt. Det handlar om ungt blod, nye tankar og sterk gnist, seier Daniel Kvammen.

Den prisvinnande musikaren frå Geilo leier juryen som skal kåra dei fremste unge nynorsktalenta å følgja med på framover.

– Det er ei kåring som er til for å skapa merksemd rundt Noregs vakraste språk, understrekar han.

– Både skjulte og kjende talent

Kåringa er eit initiativ frå Nynorsk kultursentrum, som har fått med seg Daniel Kvammen, Norsk Målungdom og Framtida.no.

Juryen er sett saman av artist og juryleiar Daniel Kvammen, leiar i Norsk Målungdom, Gunnhild Skjold, direktør i Nynorsk Kultursentrum, Per Magnus Finnanger Sandsmark og nyhendeleiar i Framtida.no, Andrea Rygg Nøttveit.

Juryen ser etter nynorske talent innan musikk, litteratur, kultur og scene, forsking og utdanning, sosiale medium, idrett, politikk, næringsliv, og organisasjonsliv. Personane må vera 26 år eller yngre og på ein eller anna måte markera seg med nynorsk i offentlegheita.

– Nynorsk kultursentrum arbeider kvar dag for meir nynorsk til heile landet. Desse unge nynorske talenta gjer det mogleg i dag, og inn i det nye tiåret. Med denne kåringa skal både skjulte og kjende talent bli gjort synlege for fleire, seier direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Kjenner du til nokon i Lesja eller Dovre som fortener å bli nominert? Fram til 20. desember kan du nominera kandidatar. Eventuelle tips rettast til Framtida.no.