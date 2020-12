Fugleinfluensa setter stopper for jakt på and- og kråkefugler

Nyheter

Mattilsyner sier det er viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder.

- Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fugler. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøttet, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

De stanser jakta på storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler, da det er viktig for å kunne hindre at fugl som er smittet flytter seg til nye områder, og på den måten kan spre fugleinfluensa.

- Det er viktigere at fuglene får være på stedet der de er og får være i fred til de dør hvis de er smittet eller foretar naturlig forflytting.

Følgende fugler er derfor forbudt å jakte på:

Storskarv

Kråke

Skjære

Ravn

Brunnakke

Grågås

Kanadagås

Knoppand

Kortnebbgås

Krikkand

Kvinand

Laksand

Mandarinand

Siland

Stivhaleand

Stokkand

Stripegås

Svartand

Toppand

Ærfugl

Jaktforbudet gjelder i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark, Viken, Oslo og Innlandet, som nå defineres som høyrisikoområder.

Alle bør være forsiktige

Til tross for at det er få dager igjen av jaktsesongen på noen av disse artene mener Mattilsynet at de må innføre tiltak for å redusere risikoen for at smitten sprer seg.

- Noen av artene har også jaktsesong som kun tar pause gjennom jul og nyttår. Vi vet heller ikke hvor utbredt smitten er. Hvor lenge dette jaktforbudet vil være gjeldende er ikke mulig å si noe sikkert om nå, skriver de.

Mattilsynet anbefaler også at man nå er mer forsiktig med hvor man beveger seg og i hvilken grad man forstyrrer fugler i disse områdene.

Håndtering av fuglevilt

Ved håndtering av fuglevilt anbefaler Mattilsynet å ha god hygiene. Det innebærer vasking av hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben.

- Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.

Det skal også være trygt å spise fuglevilt.

- Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N8 via mat. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt, varmebehandlet til 70 grader. Dette er en generell og god regel, sier Mattilsynet.