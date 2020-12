Koronautstyr blir sendt ut til kommunar frå og med i dag: - Vi kjem tilbake med meir informasjon

Nyheter

Dei fyrste kommunane som får vaksine inkluderar blant anna Nordland og Troms og Finnmark.



- Vi sender ut omtrent halvparten av utstyret før jul, det skal vere nok med at alle kommuner kan starte vaksinasjonen med ein gang vaksinene kjem til landet, opplyser assisterande helsedirektør Geir Stene Larsen til VG.

På FHI sine heimesider står det at det etter vaksinasjonforskrifta og smitteverloven så skal kommunane tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Kommunen pliktar å sørge for naudsynt vaksinasjon av kommunens innbyggjarar i ein pandemisituasjon. Dette ansvaret omfattar blant anna å sørge for naudsynte ressursar, så som egna lokale, lagringsfasilitetar til vaksine, tilstrekkeleg opplæring/kompetent personell og smitteverntiltak tilpassa smittesituasjonen lokalt.



- Eg har snakka med ordføraren og vi jobbar med saken. Vi kjem tilbake med meir informasjon. Det er best om alt kjem ferdig tygga. Det skal vere klart på kommunen si heimeside på fredag, seier leiar for Lesja og Dovre smittesporingsteam Aleksander Nordgaard.

Innan den tid ber Nordgaard alle om å halde seg til helsemyndigheitene og krav herifrå.

Leiar ved Lesja helsehus Marita Aaheim fortel at ting framleis ikkje er klart.



- Eg veit at Fylkesmannen ber om ein plan før jul om korleis vi kjem til å gjennomføre det. Meir veit eg ikkje no, seier Aaheim.

Ved Lesja legekontor fortel Anne Marie Berstad det same.



- Alt er veldig fersk og det kjem mykje informasjon kvar dag, så ein må gi det litt tid til å sette seg. Men vi kjem til å følgje det opp og kjem med meir informasjon, seier Berstad.