Det blir stadig flere slike på Dovrefjell

Nyheter

Totalt ble det dokumentert 43 ynglinger av fjellrev i Norge i 2020. Av disse ble 15 ynglinger dokumentert lengst sør i Norge, åtte av dem rundt Dovrefjell. En var en i Reinheimen, seks i Snøhetta, og en i Knutshø. Dette står det i Miljødirektoratets rapport «Fjellrev i Norge 2020. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev»

Det ble i 2020 identifisert 174 unike individer av fjellrev fra innsamlet DNA-materiale. I noen av delbestandene var andelen nye individer markert høyere enn i andre delbestander.

Før den første ynglingen ved Knutshø i 2011 var det 23 år siden siste kjente yngling av fjellrev i dette området, ved Sletthøa på Folldalssiden av Knutshø i 1988. De to siste vintrene er det registrert aktivitet av fjellrev bare ved tre hilokaliteter i Knutshø, og det ble i år dokumentert en yngling av fjellrev. Miljødirektoratet skriver at aktiviteten av rødrev i fjellrevhi har gått nedigjennom hele perioden. Vinteren som fikk registrerte de tre rever i Knutshø fra DNA, som er uendret fra forrige vinter.

Delbestanden ved Snøhetta var ansett som utdødd inntil avlsprogrammet for fjellrev i 2007 begynte med utsetting av valper. Siste dokumenterte yngling av fjellrev før det, var i 1994. I perioden 2007-2010 ble det satt ut i alt 16 grupper med totalt 75 fjellrevvalper i dette fjellområdet. Miljødirektoratet sier at bestanden har vært i tydelig vekst etter det, men kan nå se ut til å flate ut noe. Antall hi med aktivitet er økende fram til 2018, men falt kraftig vinteren 2020. Direktoratet mener man ikke skal tillegge denne nedgangen i vinteraktiviteten så stor vekt, da det var utfordringer med ruskevær gjennom vårvinteren. I 2020 ble det registrert seks kull med totalt 19 valper.

Kullstørrelsen var gjennomgående lav, noe direktoratet mener trolig kan ha sammenheng med den lave smågnagertettheten. Vinteren 2019/2020 ble det påvist 27 fjellrever fra DNA i Snøhettaområdet, som er en fortsatt nedgang fra 42 rever i 2018 og 30 rever i 2019.

Reinheimen ble skilt ut som et eget fjellområde da Miljødirektoratet dokumenterte den første aktiviteten av fjellrev her i 2016. Det var tidligere gjort en observasjon av fjellrev i området i 2014, som førte til en antatt yngling. Det har de siste årene vært aktivitet ved to-tre hi, men så langt er det bare dokumentert en yngling i 2017, 2018 og 2020. Fem innsamlede prøver fra en av lokalitetene der det ble registrert aktivitet i vinter viste tre ulike fjellrevindivider, som alle var kjent fra tidligere registreringer.

Fjellrevbestanden i Sør- og Midt-Norge øker stadig. I Nord-Norge er situasjonen kritisk, og nå skal det settes ut valper i Reisa i Finnmark

– I sør ser vi vekst i bestandene og mer utveksling av individer mellom områdene. Lengst nord er imidlertid de fleste bestandene fortsatt kritisk små. Får vi til samme positive utvikling i nord, kan vi på sikt knytte den skandinaviske bestanden sammen med den betydelig større bestanden i Russland, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Årets overvåking viser at det er totalt 450 voksne fjellrever i Skandinavia. I Norge ble det i 2020 dokumentert 43 fjellrevkull, fra Varangerhalvøya i nord til Hardangervidda i sør, mens det på svensk side ble dokumentert 36 kull.Nord for Saltfjellet er det svært lite aktivitet. Her er det kun omkring 30 fjellrever til sammen.

De siste tre årene har det vært satt ut valper på Varangerhalvøya og i sommer ble det funnet fem hi med valper i området, det høyeste tallet siden systematisk overvåking startet i 2001. Nå vil Miljødirektoratet også sette ut valper i området Reisa sør i Troms og Finnmark.

– Mellom Reisadalen og Skibotndalen finner vi gode leveområder for fjellrev med eksisterende fjellrevhi. Tilgangen på smågnagere i 2021 ser noe lysere ut her enn andre steder vi har vurdert. Vi finner også små gjenværende bestander i flere av fjellområdene rundt slik at det kan være mulig med utveksling av individer mellom områder, sier Hambro.