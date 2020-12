I år jobber Ellinor og de andre ansatte nattskift på Bjorli

Nyheter

Det er fortsatt påskeuka som er den største toppen for Lesjaskog handelsforening i løpet av året, men jula er også stor omsetningsmessig for bedriften. Daglig leder Ellinor Torsgård Solheim forteller at de etter fjoråret jul så at de måtte gjøre noe når det kom til varepåfylling. Det er vanskelig å ha åpen butikk samtidig som hyllene skal fylles. Derfor vil det i år være nattevakter som sørger for fulle hyller til dagtid på avdelingen på Bjorli.

– Det er for mange kunder i butikken i åpningstida. Det er enda viktigere i år med tanke på koronaen at det ikke blir trengsel, sier Solheim.

Solheim forteller at de ansatte var helt enige i at det er en god løsning at det jobbes på nattetid. To av de faste ansatte, tre ungdommer og et par voksne skal bruke fire netter i jula for å fylle på. I tillegg skal det være to skift med ansatte på jobb i åpningstida. Det er i dag 10 ansatte i forskjellige stillingsprosenter pluss noen ungdommer som har helgejobb.

– Vi oppfordrer til å bruke munnbind hvis man føler at det blir for mye folk. Ellers vil vi ha tidsavgrensning på salg av fyrverkeri, slik at det ikke blir for mye folk i kasseområdet, sier hun.

Takker hyttefolket

Påska 2020 ble så langt unna normalen man kan få.

– Alle høytider har mye å si. Det utgjør en god del av omsetningen i løpet av året. Da koronaen kom trodde vi at 2020 skulle bli ille, men så løsna det litt etter lit, sier hun.

Solheim forteller at omsetningen for Lesjaskog handelsforening har vært stigende helt siden fellesferien. Det er både flere kunder og mer omsetning per kunde.

– Vi håper at det er fordi hyttefolket handler når de kommer til Bjorli, og ikke på tur opp, sier hun.