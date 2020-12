Nominert til stor filmfestival i Australia

Nyheter

– Dette er antagelig den største filmfestivalen i Australia, forteller Anita Killi, som har vært produsent sammen med Marita Mayer, også bosatt i Dovre.

Killi forteller at dette ikke er en ren animasjonsfestival, men at den også viser realfilmer. Fra festivalens hjemmeside nevnes det at det har vært en utfordring å velge kun en håndfull nominerte fra alle de store innleveringene.

Hiroshima størst

Killi forteller at det største for henne er at «Mor visste ingenting» kom med til filmfestivalen i Hiroshima og oppnådde en spesialpris tidligere i år.

– Den festivalen har vært spesiell av ulike årsaker. Jeg drømte å få en film dit i 22 år, før jeg kom dit med "Sinna Mann" og vant beste animasjonspris, sier hun.

Også det at datteren Maja Arnekleivs film «Mammas hår» kom til filmfestivalen i Japan har gjort sitt til at akkurat denne festivalen betyr noe helt spesielt for henne.

– Nå skal festivalen av ulike årsaker legges ned, og det blir et stort savn for hele verden, sier Killi.

To store priser

«Mor visste ingenting» har nå fått pris i to av de fire største animasjonsfestivalene i verden, noe Anita Killi er svært glad for.

– De største er Annecy i Frankrike, Hiroshima i Japan, Ottowa i Canada og Zagreb i Kroatia. I Ottowa fikk filmen pris for beste lyd. Det er kjekt at filmen har kommet til disse fire, og at vi har fått pris på to av dem er fantastisk, sier hun.

Da "Sinna Mann" gikk rundt på festivaler i 2010 var det den mestvinnende animasjonsfilmen i verden. Bare på festivalen i Annecy oppnådde den hele tre priser.

Filmen "Mor visste ingenting" er en poetisk fabel om depresjon og en som vil hjelpe. På en intens, men stille måte ser vi kampen til en ung, deprimert jente. Som foreldre ser vi ikke alltid hva som skjer inne i hodene til barna våre, men en liten hendelse kan være nok til å gi dem ny energi til å fortsette livet.